Муромский радиозавод задолжал рабочим полтора миллиона рублей

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Муромский радиозавод». 244 работникам предприятия частично не выплачена зарплата, а также денежная компенсации за ее задержку. Сумма долга составила более 1,5 миллионов рублей.

Городской прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, по результатам его рассмотрения все выплаты произведены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении генерального директора АО «Муромский радиозавод» возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок), виновное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения. Кроме того, городским прокурором в интересах 39 работников завода в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму 188 тысяч рублей, которые удовлетворены, выплаты произведены.