В Коврове годовалый ребенок закрыл маму на балконе

Сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Коврова Михаил Быков на своей страничке ВКонтакте рассказал, что 2 октября им поступил вызов - полуторагодовалый ребенок запер свою маму на балконе. Девушка не могла выйти самостоятельно.

- Прибыли на место, осмотрелись, обнаружили девушку на балконе, она нам все объяснила, мы побежали вскрывать дверь. В квартиру попали, с ребенком все хорошо, запустили девушку домой. Если уходите на балкон, то подставляйте что-нибудь, чтобы ребенок вас не закрыл, - советует Михаил Быков.

Он вспомнил, как пару лет назад был подобный случай, и сотрудники отряда попали в квартиру, когда ребенок начинал грызть фужер. Расколотый бокал выхватили из рук и он не успел съесть стекло.