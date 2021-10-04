Почетного президента ВСМЗ Алису Аксенову наградили орденом Александра Невского

Алиса Аксенова Фото: Сергей МОРКОВКИН

3 октября президент подписал указ в соответствии с которым почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Ивановна Аксенова награждается орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Алиса Ивановна Аксёнова родилась 13 марта 1931 года в посёлке Савино Ковровского района. В 1958 году на базе Владимирского областного краеведческого и Суздальского историко-художественного музеев был образован Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а в 1960 году Алиса Ивановна стала его директором.

Под её руководством музей-заповедник превратился в одно из крупнейших музейных учреждений страны, объединившее несколько десятков памятников архитектуры. 8 белокаменных памятников архитектуры Владимира и Суздаля в 1992 году были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 90-е годы Алиса Ивановна в кратчайшие сроки провела музеефикацию здания Палат и открыла в них Детский музейный центр, первый в стране. В 1998 году добилась включения Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Алиса Ивановна удостоена целого ряда государственных наград: ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Почетной грамоты Президента РФ; является лауреатом Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1977), Государственной премии РФ (2000), Премии Президента РФ (2000), кавалером учрежденного РПЦ ордена Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, региональной медали «За заслуги перед Владимирской областью», ведомственного нагрудного знака Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру», а также обладателем почётного знака «За заслуги перед музейным сообществом» Союза музеев России.

Алиса Ивановна является почетным гражданином Владимира и Суздаля, а также Владимирской области.