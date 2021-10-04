Во Владимирской области с продажи сняли более 200 саженцев яблони, груши и абрикоса

Россельхознадзор провел проверку посадочного материала, который продавался на рынках в Муроме, Меленках и Красной Горбатке. В результате обнаружили саженцы плодово-ягодных культур, сорта которых не входят в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в нашей стране. Среди них оказались яблони "Штрейфлинг", "Конфетное", "Медуница", груша "Академическая" и абрикос "Триумф Севера".

Кроме того, при продаже были нарушены правила маркировки посадочного материала: не прикрепили к ним ярлыки с обязательной информацией — ботаническим названием культуры на русском языке и латыни, номером партии, указанием сорта и так далее.

На продавцов завели административные дела за нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. (ст. 10.12 КоАП РФ). Теперь им грозит небольшой штраф - до пятисот рублей, а все саженцы изъяли. Кстати, ранее 380 "неправильных" саженцев нашли на рынках во Владимире. Их также изъяли из продажи.