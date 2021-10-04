В Вязниках тушили автомобиль

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

3 октября в 21.18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: г. Вязники, ул. Муромская. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

На момент прибытия подразделений горел моторный отсек автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня на весь автомобиль и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

На пожар выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.