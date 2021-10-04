Во Владимирской области 4 октября коронавирус диагностирован у 223 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 58 заболевших во Владимире, 24 - в Муромском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском районах. 13 случаев в Суздальском районе, по 11 - в Юрьев-Польском и в Вязниковском районах, по 9 - в Кольчугинском, Александровском и Собинском районах, по 8 - в Петушинском, Киржачском и Гороховецком районах, по 4 заболевших в Камешковском и Меленковском районах, 2 случая в Селивановском и по одному в Судогодском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 114 случаев заболевания (12963 сл. в г. Владимире, 6030 сл. в Муромском, 4633 сл. в Ковровском, 2866 сл. в Петушинском, 2367 сл. в Кольчугинском, 2936 сл. в Александровском, 2281 сл. в Юрьев-Польском, 6377 сл. в Гусь-Хрустальном, 767 сл. в Судогодском, 1816 сл. в Собинском, 686 сл. в г. Радужный, 1814 сл. в Киржачском, 1179 сл. в Камешковском, 1202 сл. в Гороховецком,1486 сл. в Меленковском, 2388 сл. в Вязниковском, 2310 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Селивановском).