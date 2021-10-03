В Киржачском районе пожарные выезжали на тушение постельного белья

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.43 на пульт диспетчеров пожарной части поступил сигнал о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Головино, по адресу: улица Центральная, 5.

На место ЧП выехали семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия в доме наблюдалось сильное задымление.

К счастью, оказалось, что огонь не успел разойтись — загорелись постельные принадлежности, которые в итоге и потушили на площади всего 1 квадратный метр. Никто из людей не пострадал, а пламя не успело перекинуться на другие вещи.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.