В Ковровском районе дом сгорел дотла из-за позднего вызова пожарных

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 2 октября в 13.43 на пульт пожарной связи поступила информация о горящем частном жилом доме в деревне Близино.

Прибывшие на место девять пожарных на трех спецмашинах увидели, что дом горит открытым пламенем. Как выяснилось, вызов был совершен слишком поздно, поэтому спасти жилище возможным не представилось.

Тем не менее, расчетам удалось отстоять соседние дома и участки, не дав огню перекинуться в другие стороны. В результате площадь пожара составила 98 квадратных метров.

В настоящее время причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.