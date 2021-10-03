Во Владимире в роддоме №2 развернуто 10 коек для рожениц с коронавирусом

По сведениям облздрава, за прошедшие сутки из больниц региона выписаны по выздоровлению 128 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. При этом на данный момент в медучреждениях действуют 1846 коек для больных с covid-19, из которых занято 1698, или 92 процента. Свободными остаются 148 коек. Накануне дополнительно было развернуто 10 коек на базе роддома №2 во Владимире.

К сожалению, за прошедшие сутки подтверждено 8 новых летальных исходов, таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в регионе скончалось 1989 человек, выписан по выздоровлению 50071 человек.

В России на утро 3 октября подтверждено 25769 новых заражений коронавирусом, и 890 новых летальных исходов. Из медучреждений страны за прошедшие сутки был выписан по выздоровлению 15391 человек.