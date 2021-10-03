В Киржаче инспекторы ГИБДД и волонтеры провели рейд у средней школы

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, участники акции вышли на одну из оживленных улиц Киржача к школе №2. Там в течение нескольких часов инспекторы, а также студенты-волонтеры Киржачского машиностроительного колледжа останавливали автомобили родителей, приезжавших за детьми, и проводили с ними беседы.

В ходе бесед водителям напоминали об использовании детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка и правила пользования ремнями безопасности.

На этот раз никаких протоколов не составляли, так как нарушителей не было. Все водители получили специальные памятки. Подобные мероприятия будут проводиться и в других уголках региона.