В Собинке пожарные спасли из горящей квартиры 90-летнюю женщину

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.29 на пульт пожарной связи поступила информация о возгорании, произошедшем в многоквартирном доме Собинки по адресу улица Молодежная, 2.

К месту ЧП прибыли 15 сотрудников Собинского пожарно-спасательного гарнизона и пять спецмашин. На тушение были направлены три звена газодымозащитников. В ходе тушения были эвакуированы 18 человек.

В результате пожар ликвидировали на площади 6 квадратных метров. Сгорела часть мебели и отделка внутри комнаты. Из полной дыма квартиры пожарные вытащили хозяйку — женщину 1931 года рождения. К счастью, благодаря сотрудникам МЧС она осталась жива, но врачи увезли ее в больницу с отравлением угарным газом. Больше никто во время пожара не пострадал.

В настоящее время причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.