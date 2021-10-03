Во Владиирской области за сутки коронавирус подтвержден у 227 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых заражений выявлено во Владимире, где заболело еще 59 человек. На втором месте в суточной своде Муромский район с 26 заражениями, на третьем — Гусь-Хрустальный район с 25 новыми заболевшими.

В Ковровском районе подтверждено 22 новых заражения коронавирусом, в Суздальском районе 11, в Александровском и Кольчугинском районах по 10, в Юрьев-Польском и Вязниковском районах по девять, В Собинском районе восемь, в Киржачском и Гороховецком районах по семь, в Меленковском районе шесть, в Камешковском районе три, в Радужном и в Селивановском районах по два, в Судогодском районе один новый случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтвержден 54891 случай заражения коронавирусной инфекцией.