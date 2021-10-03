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Происшествия3 октября 2021 8:57

В Коврове на пожаре в пятиэтажном доме поселка Мелехово погиб мужчина

Инцидент произошел в девятом часу вечера 1 октября на улице Пионерской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.25 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей квартире в многоквартирном доме на улице Пионерской. К месту ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, а также один человек на одной спецмашине из ИК-6.

Оказалось, что пожар происходил на втором этаже — из окна квартиры к моменту приезда расчетов вырывалось пламя.

Газодымозащитники пробрались внутрь и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Также из подъезда эвакуировали 10 человек. К сожалению, во время пожара погиб мужчина 1968 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.