В Коврове на пожаре в пятиэтажном доме поселка Мелехово погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.25 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей квартире в многоквартирном доме на улице Пионерской. К месту ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, а также один человек на одной спецмашине из ИК-6.

Оказалось, что пожар происходил на втором этаже — из окна квартиры к моменту приезда расчетов вырывалось пламя.

Газодымозащитники пробрались внутрь и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Также из подъезда эвакуировали 10 человек. К сожалению, во время пожара погиб мужчина 1968 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.