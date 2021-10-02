Во Владимирской области на борьбу с коронавирусом предлагают выделить больше миллиарда рублей

Глава региона предлагает увеличить финансирование сферы здравоохранения в 2021 году на 1 миллиард 565 миллионов 245,6 тысяч рублей. Как сообщает областная администрация, из них львиная доля – 1 миллиард 373 миллиона 769,1 тысяч рублей предусмотрены на на борьбу с коронавирусом (в том числе за счёт федерального бюджета – 724 млн 791,6 тыс. рублей).

На оказание помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19, предлагается выделить 347 млн 844,8 тыс. рублей. На стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, необходимы 159 млн 269,8 тыс. рублей.

На оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера − 49 млн 549,5 тыс. рублей.

Ещё 120 млн 232,3 тыс. рублей предназначены на покупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. 37 млн 498,4 тыс. рублей − на проведение углублённой диспансеризации застрахованных по ОМС граждан, переболевших COVID-19.

На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, предполагается направить 98 млн 261,9 тыс. рублей.

Заложены средства на приобретение средств индивидуальной защиты (127 млн 553,9 тыс. рублей), лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в стационарных условиях (51 млн 256,6 тыс. рублей), на стимулирующие выплаты (21 млн 539,9 тыс. рублей), на монтаж систем кислородоснабжения в Вязниковской и Александровской районных больницах (11 млн 378,8 тыс. рублей), обследование на коронавирусную инфекцию работников государственных учреждений здравоохранения, пациентов при оказании медицинской помощи за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета (13 млн 889,6 тыс.рублей) и пациентов перед плановой госпитализацией в больницы, оказывающие высокотехнологичную, помощь (100 млн рублей), на питание и проживание работников, участвующих в реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (25 млн 088,4 тыс. рублей) и на выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели работников (8 млн 152 тыс. рублей).

Кроме того, предусмотрены средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и легковых автомобилей для амбулаторного звена (133 млн 198,5 тыс. рублей) и 309 единиц оборудования для учреждений здравоохранения (66 млн 476,1 тыс. рублей).