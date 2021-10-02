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Общество2 октября 2021 15:51

На прошлой неделе владимирцы чаще всего жаловались на здравоохранение

На втором месте - проблемы ЖКХ и благоустройства
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Центр управления регионом провел мониторинг обращений жителей Владимирской области. На прошлой неделе было 918 обращений. Среди проблемных направлений: здравоохранение (287). И это неудивительно: люди до сих пор не получают льготных лекарств, а также просиживают часы в больницах.

Также в топе - ЖКХ и благоустройство (238), а также дороги и транспорт (217).

По количеству обращений лидируют: город Владимир со 129 обращениями, Ковров - 63, Петушинский район - 62, Вязниковский район – 57, Александровский район - 33.