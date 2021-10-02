Во Владимирской области развернули еще 20 коек для больных коронавирусом

В больницах Владимирской области действуют 1836 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 90,8 процента из них занято (1668), свободны 168 коек. Как сообщает областная администрация, в Гусь-Хрустальной городской больнице и Городской больнице №2 г. Владимира дополнительно развернуто 20 коек.

49943 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 132 человека. За период наблюдения в области отмечен 1981 летальный случай (+7 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый ее этап прошли 333 246 жителей региона, второй – 315 129. Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.