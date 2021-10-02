Во Владимирской области 2 октября коронавирус диагностирован у 221 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 октября лабораторно подтвержден 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

55 случаев во Владимире, 27 - в Муромском, 24 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Ковровском районах. 12 заболевших в Юрьев-Польском районе, по 10 - в Собинском и Суздальском районах, 9 - в Кольчугинском, по 8 - в Гороховецком и Вязниковском районах , по 7 случаев - в Петушинском, Александровском районах, 6 - в Киржачском, 5 - в Меленковском, по 4 - в Камешковском и Селивановском районах, 3 - в Радужном и 2 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 664 случая заболевания (12846 сл. в г. Владимире, 5980 сл. в Муромском, 4590 сл. в Ковровском, 2848 сл. в Петушинском, 2348 сл. в Кольчугинском, 2917 сл. в Александровском, 2261 сл. в Юрьев-Польском, 6330 сл. в Гусь-Хрустальном, 765 сл. в Судогодском, 1799 сл. в Собинском, 683 сл. в г. Радужный, 1799 сл. в Киржачском, 1172 сл. в Камешковском, 1187 сл. в Гороховецком,1476 сл. в Меленковском, 2368 сл. в Вязниковском, 2286 сл. в Суздальском, 1009 сл. в Селивановском).