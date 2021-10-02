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Происшествия2 октября 2021 9:39

На пожаре в Собинке эвакуировали 18 человек

Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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2 октября в половине седьмого в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Собинке, на ул. Молодежная.

- Когда пожарные приехали на место, из окна первого этажа валил дым. Было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара спасения и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение имущества и внутренней отделки в квартире на площади 6 кв.м, - сообщили в областном управлении МЧС.

Из горящей квартиры спасена женщина 1931 г.р., она госпитализирована с отравлением угарным газом. Из подъезда эвакуировано 18 человек.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.