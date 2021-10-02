Владимир Сипягин направил в Минстрой заявки на получение кредитов больше чем на 9 миллиардов рублей

Губернатор Владимир Сипягин направил в Минстрой России заявки на получение более 9 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает областная администрация.

- Тысячи новых рабочих мест, десятки миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитие дорожной сети, модернизация объектов ЖКХ – такой мультипликативный эффект мы ожидаем от привлечения во Владимирскую область государственного кредита на льготных условиях, – подчеркнул губернатор.

Предварительно проекты прошли жёсткий отбор. Так, кредит планируется использовать для привлечения кадров в экономическую зону «Доброград-1». Для Александрова предусмотрено строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки. Кредит поможет построить в Муроме технопарк высокотехнологичного производства компонентов для авто- и электромобилей.

Ковровский инфраструктурный проект предусматривает привлечение средств на строительство блочно-модульной котельной, водовода и тепловых сетей, а также реконструкцию канализационного коллектора, сетей водоотведения и дорожной сети.

От Киржачского района поступил проект по реализации мероприятий комплексного развития территории Киржача и района. В их числе – модернизация очистных сооружений, строительство внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения, а также канализации, канализационно-насосной станции и коллектора, ремонт дорог и мостов через реку Киржач в микрорайонах города.