Во Владимире городские автобусы и троллейбусы предлагают сделать красными

Фото: администрация города Владимира

После раздумий депутаты горсовета, управление транспорта и связи и дизайнеры предложили один из вариантов, какими в ближайшем будущем могут стать автобусы и троллейбусы, курсирующие по улицам Владимира.

Как сообщает администрация областного центра, ключевыми элементами предлагаемого дизайна стали образ владимирского льва, а также образ «древа жизни» - они символизируют силу и развитие. На представленных эскизах автобусы выкрашены в красно-белые тона.

Планируется, что единообразный цвет подвижного состава станет одним из условий, которые мэрия будет выставлять кандидатам на конкурсах по выбору перевозчиков.

Впрочем, пока конкретных решений по стилистике общественного транспорта еще не принято.