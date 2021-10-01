Во Владимире сделали прививку от коронавируса более 94 тысяч человек

Как сообщает горадминистрация Владимира, на 1 октября в общей сложности 94961 человек привился от коронавируса, причем из них 89214 человек сделали обе прививки.

Вместе с тем, об очереди на вакцинацию ничего не сообщается. Всего же в областной центр с начала кампании по иммунизации от коронавируса поступило 141867 доз вакцины.

По-прежнему власти города призывают владимирцев сделать прививки, для чего можно предварительно записаться в стационарные прививочные кабинеты, действующие в больницах и поликлиниках столицы региона.