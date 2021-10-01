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Общество1 октября 2021 16:46

Вице-губернатор Ольга Гребнева ушла в отставку

Она проработала полгода в областной администрации
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как сообщили в "белом доме", 1 октября временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Ольга Гребнева освобождена от замещаемой должности по ее инициативе. Соответствующий Указ подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Напомним, Ольга Гребнева с 29 марта 2021 года курировала вопросы социального обеспечения во Владимирской области. Она координировала и контролировала работу трех департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения. В частности, она, заняв должность, отметила, что в регионе фактически развалена система здравоохранения и обещала серьезные проверки главрачам больниц.