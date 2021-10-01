Пьяный владимирец сбил во дворе дома женщину

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ, а именно в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В сентябре прошлого года, он пьяный сел за руль, и проезжая по двору дома задним ходом, сбил пешехода. Упавшая женщина получила тяжелуб травму головы и позднее скончалась в больнице. Сам водитель вину признал частично.

Суд назначил ему реальный срок: 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 9 месяцев. Он обжаловал приговор, но апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда приговор оставлен без изменения.