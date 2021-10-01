Житель Собинки осужден за попытку жестокого убийства девушки

Как сообщает прокуратура Владимирской области, накануне был вынесен приговор 24-летнему парню из Собинки, который обвинялся в покушении на убийство девушки.

Судом установлено, что вечером 4 сентября 2020 года он и его жертва находились на лестничной площадке дома по улице Верхняя Дуброва во Владимире.

В какой-то момент между парнем и девушкой возникла ссора, в ходе которой парень нанес собеседнице не меньше 30 ударов ножом, при этом нанося их в голову, тело и конечности.

В результате потерпевшая получила колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки, проникающую рану в левую часть груди с повреждением легкого и другие увечья, повлекшие тяжкий вред здоровью.

К счастью, сама жертва смогла оказать активное сопротивление, к тому же вмешался один из жильцов, вспугнувший преступника. Вовремя прибывшие врачи смогли спасти жизнь девушки, а молодого человека задержали.

Как выяснилось, поводом к столь жестокой расправе послужил отказ девушки вступить с молодым человеком в близкие отношения, в связи с чем он решил ее «наказать».

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.