Во Владимирской области насчитали более шести тысяч безработных

Как рассказали в областной администрации, в регионе работает 686 тысяч человек от 15 и старше, целевой показатель по данным статистики – 692 тысячи человек. На сегодняшний день на учете в центрах занятости области состоит около 6,5 тысяч безработных жителей, но ситуация явно улучшается - в начале этого года показатель был на уровне 25 тысяч человек. Вместе с тем владимирские работодатели на портале «Работа в России» trudvsem.ru предлагают 27 тысяч вакансий.

- Ситуация на рынке труда Владимирской области стабилизировалась: показатели достигли уровня 2019 года, что соответствует общероссийским значениям», – резюмировал руководитель департамента труда и занятости Андрей Григорьев.

Он также напомнил, что с марта 2021 года в регионе действует программа субсидирования найма, согласно которой работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости. За 6 месяцев действия программы от работодателей поступило заявок на 2,7 тысяч рабочих мест. Субсидии в размере минимальной оплаты труда, увеличенной на сумму страховых взносов, получили 96 работодателей на общую сумму более 3 миллинов рублей. С начала действия программы трудоустроено 299 человек, при этом более 30 процентов из них – это граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также люди с инвалидностью.

Кроме того, владимирцам помогают освоить новые профессии. На сегодняшний день в программе профессиональной переподготовки приняли участие 678 человек.