Во Владимире вновь начала работать «Школа волонтеров наследия»

Во Владимирской области во второй раз на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника открыла свои двери «Школа волонтеров наследия» - одного из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества. В прошлом году в школе, работавшей на территории архитектурно-паркового комплекса усадьбы Храповицкого в Муромцево, прошли обучение более 300 волонтеров Владимирской области.

Как рассказали в госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области, в этом году участниками проекта станут студенты вузов и средних специальных учебных учреждений, представители общественных организаций, сотрудники муниципальных и частных музеев, волонтеры культуры, молодежь и старшее поколение. Добровольцы посетят практические занятия и прослушают уникальный курс лекций об основных принципах консервации и реставрации объектов культурного наследия, системе государственной охраны памятников истории и культуры, возможностях участия волонтёров в проектах по их сохранению.

Занятия «Школы волонтеров наследия - 2021» будут проводиться во Владимире в научно-реставрационном центре Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника по двум программам обучения: основной и углубленной. В первом случае волонтеры получат общее представление о сохранении культурного наследия и пройдут мастер-классы по реставрации предметов из трех видов материалов: дерева, камня и металла. Углубленная программа обучения предусматривает более детальное изучение вопросов сохранения объектов культурного наследия, их реставрации, проведение фотофиксации объектов, составление акта предварительного осмотра состояния объектов, представление состава и принципов разработки документации, требуемой для постановки памятников на охрану, а также умение организовывать волонтерские группы, строить общение с их участниками с помощью современных средств коммуникации, работать в социальных сетях; умение налаживать взаимодействие с благотворительными фондами, общественными организациями, органами власти, органами по охране памятников.

Контактная информация во Владимире: (4922) 32-25-15, 32-24-29