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Общество1 октября 2021 15:53

Житель Меленковского района возместил ущерб после того, как ему запретили садиться за руль трактора

Судебные приставы взыскали больше 450 тысяч рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Сотрудники отделения судебных приставов Меленковского района взыскали с должника более 450 тысяч рублей.

Суд признал 59-летнего мужчину виновным в незаконной рубке лесных насаждений и помимо лишения свободы, сроком на 1,5 года условно, назначил наказание в виде взыскания компенсации.

Но так как житель Меленковского района не спешил погашать задолженность, судебные приставы наложили арест на трактор МТЗ-82, принадлежащий мужчине, а также вынесли постановление о временном ограничении права управления транспортным средством.

Именно ограничение специального права сыграло решающую роль. Мужчина, осознав, что не сможет управлять спецтехникой, оплатил задолженность в полном объеме.