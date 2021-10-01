Через Владимир начал курсировать десятивагонный поезд «Ласточка»

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 1 октября на линии, проходящей через Владимирскую область, вышел совершенно состав скоростного поезда «Ласточка» повышенной комфортности. Вместо привычных пяти в его составе десять вагонов, а комфорт увеличен во всех классах обслуживания.

Как уточняют в ГЖД, новую версию «Ласточки» изготовили в текущем году. Увеличить поезд до десяти вагонов позволили изменения в конструкции, а также в системе управления. Обновленная «Ласточка» может перевозить не 341 пассажира, а сразу 727 человек.

Помимо прочего, в вагонах установили новый тип кресел, имеющих откидывающиеся спинки, а сиденья оборудовали индивидуальными розетками с USB-портами. Кстати, бизнес-класс теперь занимает весь первый вагон, а не его часть. Для его пассажиров предусмотрены мягкие подголовники, подставки для ног, а также индивидуальные столики с освещением.

Пока это единственная «Ласточка» в России, имеющая десять вагонов.