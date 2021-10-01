В ОДКБ внедрили новую методику лечения ретинопатии недоношенных детей. Если вовремя не начать лечение, серьезные нарушения сетчатки глаза могут привести к полной и необратимой потере зрения, - сообщает облздрав.

С 2013 года во Владимирской областной детской клинической больнице успешно боролись с ретинопатией недоношенных с помощью лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки. В этом году проведено 25 операций методом лазерной коагуляции сетчатки. В подавляющем большинстве случаев операции дают положительный эффект, но иногда этот метод не приводил к нужному результату.

Для этой категории пациентов медицинская наука предложила альтернативный метод лечения с применением препарата «Луцентис». Новый метод лечения в этом году освоили владимирские специалисты. Пациенту непосредственно в глазное яблоко вводится ингибитор васкулогинеза – вещество, на молекулярном уровне предотвращающее рост нежелательных сосудов, которые могут повредить сетчатку глаза.

Первая операция по новой методике проведена на днях во Владимирской областной детской клинической больнице. Специалисты отмечают положительный результат лечения: патологические процессы купированы, опасность потери зрительной функции миновала. При этом ребенку не потребовалось длительное пребывание под наркозом.