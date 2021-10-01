В Радужном открыли ковидный госпиталь на 50 мест

1 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев заболевания Covid-19. Как сообщает областная администрация, в больницах действуют 1816 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

90,1 процента из них занято (1637), свободны 179 коек. В Городской больнице ЗАТО г. Радужной 1 октября открыт ковидный госпиталь на 50 мест.

49811 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 129 человек. За период наблюдения в области отмечено 1974 летальных случая (+6 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 331938 жителей региона, второй – 313655.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.