В Суздальском районе сотрудники МЧС в ходе учений эвакуировали школу

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, перед началом учений с педагогами пожарные провели инструктаж, после чего по сигналу тревоги учителя вместе с ребятами покинули здание школы через эвакуационные выходы.

Директор школы вышла из здания последней, а затем все классы построились на стадионе, где учителя пересчитали учеников и доложили, что внутри никого не осталось. При этом в норматив по эвакуации школа уложилась. После этого пожарные рассказали «эвакуированным» детям о том, как правильно пользоваться порошковым огнетушителем и дали попробовать потушить инсценированный пожар.

По итогам учений Красговардейской школе сотрудники МЧС поставили оценку «хорошо». Подобные мероприятия продолжатся и в других учебных заведениях региона.