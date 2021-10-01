В Муроме открылась выставка «Серебряные кресты-мощевики»

В Муромском историко-художественном музее открывается выставка «Серебряные кресты-мощевики».

Большая часть экспонируемых мощевиков, очевидно, была изготовлена муромскими серебряниками. Кресты близки по характеру обработки и стилю изображений. Изделия исполнены в технике чеканки и гравировки; имеют примерно одинаковую форму и иконографическую схему. Они четырехконечные, с трехлопастными концами, вытянуты по вертикали.

Ранние кресты-мощевики, в которые помещались частицы священных реликвий и мощей святых, называются энколпионами. Они состоят из двух створ и в основном были наперсными, то есть их носили на груди. Более поздние кресты конца XVII-XIX веков, как представленные на выставке, сохраняя некоторые внешние признаки нагрудных, все же имеют несколько большие размеры.

Выставка будет работать с 1 октября по 25 января.