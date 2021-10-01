Во Владимирской области за этот год из аварийных домов переселили более пятисот человек

В этом году в регионе предусмотрено переселить 1230 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 22,1 тысяч квадратных метров, расположенного на территории 25 муниципальных образований, сообщает администрация Владимирской области.

На эти цели планируется направить 899 миллионов рублей, из них 538 миллионов перенесены с 2022 года для ускоренной реализации программы. При этом с начала года в области переселён 581 человек из непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 11,5 тысяч "квадратов", а до конца года планируется обеспечить комфортными условиями проживания еще 649 человек, проживающих на 10,6 тысячах квадратных метров аварийного жилья.

При этом, как отмечают в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, регион опережающими темпами выполняет мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. С начала реализации программы, стартовавшей в 2019 году, уже переселили 2,63 тысяч человек из жилфонда площадью 47,2 тысяч квадратных метров. Всего в области запланировано переселить 6,84 тысяс человек из аварийного жилищного фонда площадью 117,15 тысяч "квадратов".