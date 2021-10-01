Во Владимирской области задержали последователя радикального ислама

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что они задержали 28-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, являющегося приверженцем радикального ислама и причастного к ресурсному обеспечению террористической деятельности.

Установлено, что мужчина в апреле 2020 года сам вышел на контакт с эмиссарами МТО «Катида Таухид валь-Джихад» (признана террористической в РФ, является структурным подразделением также запрещенной в России организацией МТО «Исламское государство»), находящимися за рубежом. От указанных лиц он получил задание проводить вербовку людей через Интернет. Сам же молодой человек хотел со временем получить разрешение на выезд в Сирию для непосредственного участия в вооруженных действиях на стороне боевиков.

В сентябре 2020 года УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Содействие террористической деятельности". До решения суда мужчина был заключен под стражу. В итоге вторым Западным окружным военным судом иностранец был признан виновным и получил срок девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее в колонии строгого режима.