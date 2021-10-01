Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 11:52

Во Владимирской области задержали последователя радикального ислама

Региональное управление ФСБ помогло поймать мужчину, хотевшего стать сирийским боевиком
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что они задержали 28-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, являющегося приверженцем радикального ислама и причастного к ресурсному обеспечению террористической деятельности.

Установлено, что мужчина в апреле 2020 года сам вышел на контакт с эмиссарами МТО «Катида Таухид валь-Джихад» (признана террористической в РФ, является структурным подразделением также запрещенной в России организацией МТО «Исламское государство»), находящимися за рубежом. От указанных лиц он получил задание проводить вербовку людей через Интернет. Сам же молодой человек хотел со временем получить разрешение на выезд в Сирию для непосредственного участия в вооруженных действиях на стороне боевиков.

В сентябре 2020 года УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Содействие террористической деятельности". До решения суда мужчина был заключен под стражу. В итоге вторым Западным окружным военным судом иностранец был признан виновным и получил срок девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее в колонии строгого режима.