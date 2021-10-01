В Гусь-Хрустальном районе сгорел дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области
1 октября в половине шестого утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Якимец Гусь-Хрустального района.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно.
- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали горение на площади 96 квадратных метров, - сообщили в областном управлении МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.