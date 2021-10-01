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Происшествия1 октября 2021 11:49

В Гусь-Хрустальном районе сгорел дом

Пожарных вызвали слишком поздно
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 октября в половине шестого утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Якимец Гусь-Хрустального района.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали горение на площади 96 квадратных метров, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.