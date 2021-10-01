Жительница Владимира отсудила у турфирмы деньги за тур, в который не смогла поехать

Горожанка обратилась в суд с иском к ООО «Визит Карелия» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В обоснование указано, что между сторонами был заключен договор о предоставлении туристического продукта – поездка в Карелию.

Однако указанной услугой женщина не смогла воспользоваться, поскольку турфирма сообщила о невозможности поездки ввиду введения на территории Республики Карелия запрета на указанные туры. Ответчик предложил перенести запланированный тур на другие даты, однако эти даты женщину не устроили. В добровольном порядке возвращать потраченные деньги истцу фирма не захотела.

Суд пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость турпродукта в полном объеме, а также неустойка и компенсация морального вреда.