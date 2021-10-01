Муромские футболисты разгромили нижегородскую "Волну"

"Муром" празднует победу в раздевалке. Фото со страницы команды ВКонтакте

30 сентября ФК «Муром» провел матч в Нижнем Новгороде, где сыграл с "Волной". Игра выдалась яркой.

Уже на четвертой минуте в ворота "Мурома" был назначен пенальти. "Волна" открыла счет. Но уже на 20-й минуте капитан "Мурома" Никита Киреев сравнял счет. После этого судья назначил второй пенальти. На этот раз в ворота "Волны". Никита Киреев оформляет дубль. На 33-й минуте свой первый гол за "Муром" забивает Роман Беляев.

У "Волны" был шанс забить еще гол в пенальти, но нижегородский футболист попал в штангу.

Во втором тайме еще один гол в ворта соперников забил муромский футболист Григорий Миносян. Итоговый счет: «Волна» - «Муром» - 1:4. Сейчас "Муром" находится на девятом месте турнирной таблицы.

Еще одну игру вчера на выезде провело владимирское "Торпедо", которое сыграло с "Енисеем". Владимирским футболистам не повезло. Они не сумели забить ни одного гола, зато соперники победили с разгромным счетом 3:0.

Сейчас черно-белые занимают восьмое место в таблице. 4 октября футболисты принимают дома московское "Чертаново".

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Следующую встречу «Муром» проведет 4 октября дома с неудобным соперником - «Знаменем Труда» (Орехово).