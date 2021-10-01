66 процентов жителей Владимирской области считают, что найти работу по профессии сложно

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Владимирской области и выяснила, испытывают ли они трудности при поиске работы.

66% соискателей уверены, что найти работу в их профессиональной области трудно, еще 24% не видят никаких существенных сложностей. 4% затруднились ответить.

В целом по рейтингу простоты трудоустройства Владимирская область занимает 22 место в стране. Легче всего найти работу в Курганской области, Удмуртской Республике, Пензенской и Кировской областях. Сложнее всего с трудоустройством по профессии приходится соискателям из Республики Коми.

- Интересно, что с точки зрения профессиональных сфер чаще других на сложности поиска работы по профессии сетуют высший менеджмент (83%), юристы, представители сферы искусства и масс-медиа, а также специалисты по добыче сырья (по 81%). Тех, кто не считает поиск работы по профессии тяжелой задачей, больше всего в сфере продаж (36%), среди медиков и фармацевтов (33%), а также среди рабочего персонала и представителей сферы консультирования (по 31%), - добавляет Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.