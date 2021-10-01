Во Владимирской области 1 октября коронавирус диагностирован у 215 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 1 октября лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И это снова больше чем день назад. Сиитуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Медики говорят, что свободных коек становится все меньше.

57 заболевших зафиксировано Владимире, 25 - в Муромском, , 23 - в Гусь-Хрустальном. Это неизменные лидеры по заболеваемости. 18 человек заболели в Ковровском районе, 11 - в Александровском, 10 - в Юрьев-Польском , по 9 - в Петушинском, Вязниковском, Суздальском районах, по 8 случаев в Кольчугинском и Собинском районах, 7 - в Киржачском, 6 - в Гороховецком, 5 - в Меленковском, 4 - в Радужном, 3 - в Селивановском, 2 - в Камешковском и 1 случай в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 443 случая заболевания (12791 сл. в г. Владимире, 5953 сл. в Муромском, 4570 сл. в Ковровском, 2841 сл. в Петушинском, 2339 сл. в Кольчугинском, 2910 сл. в Александровском, 2249 сл. в Юрьев-Польском, 6306 сл. в Гусь-Хрустальном, 763 сл. в Судогодском, 1789 сл. в Собинском, 680 сл. в г. Радужный, 1793 сл. в Киржачском, 1168 сл. в Камешковском, 1179 сл. в Гороховецком,1471 сл. в Меленковском, 2360 сл. в Вязниковском, 2276 сл. в Суздальском, 1005 сл. в Селивановском).