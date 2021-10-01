По факту ДТП в Гороховецком районе возбудили уголовное дело

Областная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Гороховецком районе.

По предварительной информации инцидент произошёл 1 октября около 3 часов утра на 327-м километре ФАД М-7. В результате столкновения большегруза и микроавтобуса 4 человека погибли и 5 доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

На место происшествия выезжал прокурор Гороховецкого района Андрей Антонов. В настоящее время там работают сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Оно передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Владимирской области.

Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокурора области.