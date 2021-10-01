Во Владимире автобус 30С больше не выйдет на маршрут

С 1 октября во Владимире отменяется временный автобусный маршрут № 30-С, введенный на период до полного восстановления маршрутов № 15 и № 22.

Напомним, временный маршрут № 30-С с «коротким плечом» был введен для нормализации транспортного обслуживания жителей микрорайона Пиганово. На маршруте работала нижегородская компания ООО «РБК», используя автобусы среднего класса. Срок действия контракта истек 30 сентября.

Восстановленные маршруты № 15 и № 22 обслуживаются владимирскими перевозчиками - ООО «ЕвроТрансВладимир Плюс» и ТП «Владимир», причем с использованием автобусов большого класса.