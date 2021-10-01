В Гороховецком районе в ДТП на М-7 четыре человека погибли и пятеро пострадали

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 02.50 на 327 километре федеральной трассы М-7 у деревни Большие Лужки произошло столкновение микроавтобуса «Фольксваген», ехавшего в сторону Нижнего Новгорода, с ехавшим впереди большегрузом «МАЗ». После этого «Фольксваген» перевернулся.

На место ЧП выезжали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и подразделения МЧС, которые проводили деблокировку пострадавших.

По состоянию на 5 часов утра известно о том, что четыре человека, ехавшие в микроавтобусе, погибли, еще пятеро получили различные травмы и были госпитализированы.

В настоящее время движение на месте аварии затруднено и регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.