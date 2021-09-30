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Происшествия30 сентября 2021 19:45

Ковровчанка получила срок за потраченные с чужой карты деньги

Она нашла банковскую карту и отправилась по магазинам
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Приговором Ковровского городского суда местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть в краже с банковского счета. В марте женщина нашла на улице банковскую кредитную карту и целый день с помощью бесконтактной оплаты расплачивалась ей в магазинах, потратив более 2700 рублей. Она полностью признала вину и раскаялась, но м учетом того, что женщина уже совершала аналогичное преступление, суд назначил ей реальный срок: шесть месяцев в колонии общего режима. Ковровчанку взяли под стражу в зале суда. Апелляционная инстанция Владимирского областного суда, посчитав справедливым назначенное осужденной наказание, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу защитника осужденной – без удовлетворения.