Ковровчанка получила срок за потраченные с чужой карты деньги

Приговором Ковровского городского суда местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть в краже с банковского счета. В марте женщина нашла на улице банковскую кредитную карту и целый день с помощью бесконтактной оплаты расплачивалась ей в магазинах, потратив более 2700 рублей. Она полностью признала вину и раскаялась, но м учетом того, что женщина уже совершала аналогичное преступление, суд назначил ей реальный срок: шесть месяцев в колонии общего режима. Ковровчанку взяли под стражу в зале суда. Апелляционная инстанция Владимирского областного суда, посчитав справедливым назначенное осужденной наказание, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу защитника осужденной – без удовлетворения.