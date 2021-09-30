В Муроме планируют развивать керлинг

Во Владимирской области решили выделить дополнительные деньги на физкультуру и спорт в этом году - более 123 миллионов рублей. Почти по 20 с половиной миллионов тпредлагается направить на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для центров развития внешкольного спорта в Муроме и поселке Великодворском Гусь-Хрустального района. Также планируется перенести 78,3 миллионов рублей с 2022 года на текущий на строительство в Муроме ледовой дорожки. Общий объем субсидии округу на 2021 год на создание этого спортивного объекта может составить чуть более 147 млн рублей. Кроме того, закладываются деньги на индексацию с этого года на 5 процентов оплаты труда работников областных государственных учреждений физической культуры и спорта. Также благодаря сэкономленные деньгам в Муроме предполагается развивать керлинг - на это выделят более пяти миллионов, а Меленковскому району дадут 1,22 миллиона рублей на покупку трактора для физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки».