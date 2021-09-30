Во Владимире отменяется временный автобусный маршрут №30С

Как сообщает администрация города Владимира, с пятницы автобус №30С, больше известный владимирцам, как «рыжий Пазик», прекращает работу. Связано это с тем, что автобусы на линии №15 и №22 благополучно возобновили перевозки, а №30С работал на временном «коротком плече».

Напомним — его обслуживала нижегородская компания ООО «РБ и К», заключившая контракт до 30 сентября. Соответственно, четверг станет последним днем, когда «рыжие Пазики» проедут по улицам Владимира.

А уже с 1 октября по городу продолжат курсировать автобусы №15 и №22, которые теперь обслуживают новые перевозчики — ООО «ЕвроТрансВладимир Плюс» и ТП «Владимир». В мэрии отметили, что на линии будут использоваться машины большого класса. Расписание меняться также не будет.