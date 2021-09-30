Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 15:58

Во Владимире светофоры оборудуют дополнительной светодиодной подсветкой

Сегодня подсветка начала работать на светофорах на улице Мира и на Октябрьском проспекте
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Сегодня на консольных опорах светофоров на перекрестке улицы Мира с Октябрьским проспектом начали устанавливать дополнительную светодиодную подсветку. Подсветка будет «окрашиваться» в красный, желтый или зеленый цвета синхронно с включением на светофоре цветового сигнала для транспорта.

Установка дополнительной светодиодной подсветки повышает безопасность дорожного движения, акцентируя внимание водителей при приближении к регулируемому перекрестку или пешеходному переходу.

Оборудование безвозмездно предоставлено мэрии Владимира производителями из Казани. В мэрии говорят, что если в процессе эксплуатации подсветка покажет свою эффективность и надежность, то администрация областной столицы может приобрести аналогичные световые устройства для светофорных объектов в других районах города.

Сегодня подсветка начала работать на двух светофорах - на улице Мира со стороны проспекта Строителей и на Октябрьском проспекте со стороны улицы Горького. На днях подсветку смонтируют и на двух оставшихся светофорах перекрестка.