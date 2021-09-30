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Происшествия30 сентября 2021 15:24

В Вязниках водитель «Газели» погиб в тройном столкновении грузовиков

Авария случилась около девяти часов вечера 29 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 20.55 на 295 километре федеральной трассы М-7 «Волга» водитель «Газели» 1974 года рождения из Нижегородской области, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с двигавшимся прямо в ту же сторону грузовиком «АФ», за рулем которого находился водитель 1991 года рождения.

От удара «АФ», в свою очередь, врезался в «ГАЗ», находившийся перед ним. За рулем «ГАЗа» сидел водитель 1968 года рождения.

К сожалению, в результате ДТП погиб водитель «Газели», других пострадавших в аварии нет. В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.