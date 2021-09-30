Владимирец получил реальный срок за нежелание содержать свою дочь

Фрунзенским районным судом г.Владимира рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно), ранее дважды осужденного за аналогичные преступления. С 2011 года по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери, 2008 года рождения, в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, но он свою обязанность не исполнял и постановлением от 24.09.2020 мирового судьи судебного участка № 1 Фрунзенского района г. Владимира был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов, которое на 16.07.2021 им не отбыто. Позднее приговором Фрунзенского районного суда Владимирец вновь осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов без уважительных причин за период с 06.10.2020 по 16.02.2021. Однако и после этого трудоспособный мужчина средств на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивал, материальную и иную помощь по содержанию и воспитанию ребенка не оказывал, официального источника дохода, с которого возможно было бы производить алиментные удержания, не имел, с неофициального дохода алименты не выплачивал, в Центре занятости населения г. Владимира в качестве безработного не состоял. Вину свою он признал и по решению суда получил восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.