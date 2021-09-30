В Петушках экс-оперативник набрал взяток на 5 миллионов рублей и сбежал

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, совместно с региональными управлениями Следкома и МВД России еще несколько лет назад удалось вывести на чистую воду 33-летнего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД по Петушинскому району.

Как установлено следствием и судом, оперативники за деньги сообщал организаторам подпольного игорного бизнеса о грядущих рейдах на территории района, за что с 2014 по 2017 годы получил более 5,5 миллионов рублей.

Еще в 2017 году следователи на основании оперативных материалов возбудили на парня уголовное дело за получение крупных взяток, и тот даже полностью признал свою вину. Однако однажды он не явился в суд, а затем оказалось, что и из дома, где бывший оперуполномоченный сидел под домашним арестом, он исчез.

Экс-полицейского объявили в розыск, а в феврале 2019 года суд приговорил его заочно к 6 годам 4 месяцам лишения свободы со штрафом в 11 миллионов 247 тысяч рублей.

Наконец, правоохранители выяснили, что парень скрывается на территории Луганской Народной Республики. В июле 2021 года его задержали сотрудники уголовного розыска Народной милиции ЛНР и передали нашим сыщикам.

В итоге Владимирский областной суд приговорил парня, включая дополнительные эпизоды, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 12 миллионов рублей.