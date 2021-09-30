В Кольчугино больного эпилепсией ребенка не обеспечили лекарствами

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной по обращению местного жителя, было установлено, что его ребенок страдает эпилепсией, и наблюдается в Кольчугинской райбольнице.

Маленькому пациенту рекомендовали принимать препарат «Вимпат», однако родителям пришлось покупать его за свой счет, хотя лекарство должны были дать в рамках соцподдержки от государства. Тем не менее, препарат мальчику не дали, так что его папа сам покупал лекарство за собственные деньги.

По итогам проверки прокурор обратился в суд, который встал на сторону пациента, обязав областной департамент здравоохранения вернуть затраченные родителями деньги. В настоящее время иск находится на рассмотрении.