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Общество30 сентября 2021 14:27

В Кольчугино больного эпилепсией ребенка не обеспечили лекарствами

Нарушение обнаружила межрайонная прокуратура, которая сразу обратилась в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной по обращению местного жителя, было установлено, что его ребенок страдает эпилепсией, и наблюдается в Кольчугинской райбольнице.

Маленькому пациенту рекомендовали принимать препарат «Вимпат», однако родителям пришлось покупать его за свой счет, хотя лекарство должны были дать в рамках соцподдержки от государства. Тем не менее, препарат мальчику не дали, так что его папа сам покупал лекарство за собственные деньги.

По итогам проверки прокурор обратился в суд, который встал на сторону пациента, обязав областной департамент здравоохранения вернуть затраченные родителями деньги. В настоящее время иск находится на рассмотрении.